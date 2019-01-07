Дюжина поклонников Александра Кокорина собралась у стадиона «Газпром Арена» в Петербурге. Ребята организовали небольшой флешмоб в поддержку футболиста, который в данный момент находится в СИЗО после известных октябрьских инцидентов.

У памятника Кирова собрались 12 человек. В руках у них плакаты в поддержку Александра Кокорина и его брата Кирилла (тот также содержится в СИЗО). На одном из плакатов написано поздравление с Рождеством. Другой плакат призывает свободу ребятам.

Напомним, что Кокорин и другой футболист Павел Мамаев из «Краснодара» обвиняется в избиении чиновника Дениса Пака, а также водителя Виталия Соловчука. Футболистов сначала оставили в СИЗО до декабря, а затем продлили меру пресечения до 8 февраля 2019 года.