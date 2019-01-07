Магнитогорский «Металлург» на своем льду обыграл «Адмирал» из Владивостока – 3:1. Это вторая победа «Магнитки» над «Адмиралом» текущем сезоне. Предыдущая завершилась со счетом 4:3.

В этот раз «Металлург» победил благодаря шайбам Максима Матушкина, Мэтта Эллисона и Дениса Платонова. Последний забрасывал в пустые ворота, когда гости в попытках отыграться сняли вратаря. У «Адмирала» отличился Денис Вихарев, сравнявший счет в конце первого периода. Ворота хозяев защищал Василий Кошечкин, а у гостей Антон Красоткин.

Таким образом, магнитогорский клуб одерживает шестую победу кряду. «Адмирал» уступает в третьем матче из четырех, это второе поражение подряд клуба из Владивостока.