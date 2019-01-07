Новый владелец клуба «Андорра» защитник «Барселоны» Жерар Пике пригласил в команду одноклубника Лионеля Месси. Аргентинец должен стать одним из акционеров команды. В данный момент переговоры находятся на завершающей стадии. Скоро о приходе Месси в «Андорру» будет объявлено официально.

По мнению Пике, даже небольшое участие Месси в делах клуба позволит «Андорре» принять международный вектор развития. Кроме того, Пике договаривается о сотрудничестве со спонсором «Барселоны» компанией Rakuten.

Год основания «Андорры» — 1942-й. В данный момент этот клуб играет в пятом по силе испанском дивизионе.