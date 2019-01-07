Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратил к своему великому соотечетсвеннику 42-летнему Федору Емельяненко. Тот сейчас находится в Нидерландах, готовясь к финалу Гран-при тяжеловесов UFC. В комментариях к видео одного из спаррингов Емельяненко Нурмагомедов призвал Федора надеть шлем.

«Шлем не помешал бы, это очень важно во время подготовки», — подчеркнул Хабиб.

Отметим, что в финале Гран-при Федор Емельянко встретится с Райаном Бейдером. Это будет главное событие турнира Bellator 214, который пройдет 26 января в Лос-Анджелесе.