Краснодарский «Локомотив-Кубань» объявил о расторжении контракта с американским защитником Айзея Уайтхедом. Соглашение перестает действовать по обоюдному согласию сторон.

Уайтхед перешел в краснодарский клуб прошедшим летом и проводил за «Локомотив-Кубань» первый сезон. В текущем сезон он сыграл восемь матчей в Единой лиге ВТБ. Его статистика составляет 11,6 очка в среднем за игру. Также он отдавал 3,3 передачи, совершал 1,6 подборов за 19 минут 42 секунды игрового времени на паркете.

Уатхед в прошлом сезоне играл в НБА – таким образом, еще один экс-разыгрывающий лучшей лиги мира покидает России (Ранее это был Брендон Дженнингс из «Зенита»).