Этери Тутберидзе в «Инстаграме» отметила образы бывших учеников, в число которых вошли Евгения Медведева и Юлия Липницкая.

Тренер выложила фотографии Медведевой и Липницкой в соревновательных костюмах, а также Адьяна Питкеева, Сергея Воронова, Дарьи Паненковой, Анастасии Таракановой, Серафимы Саханович и Полины Цурской. Тутберидзе написала, что в эти образы вложена душа и часть жизни. «Отпустили, но сохранили», — подытожила она.

Медведева, Липницкая, Воронов, Паненкова, Питкеев и Тараканова одобрили публикацию «лайком».

Напомним, после олимпийского сезона группу Тутберидзе покинули Медведева (ушла к Брайану Орсеру), Тараканова (ушла к Евгению Плющенко), Паненкова (ушла к Анне Царёвой) и Цурская (ушла к Елене Буяновой).