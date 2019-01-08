Чемпион мира по биатлону в эстафете Максим Цветков прокомментировал завершение карьеры Антоном Шипулиным.

В интервью News.ru Цветков рассказал, что после совместного сбор в Обертиллиахе Шипулин планировал поехать в Хохфильцен и поговорить с тренерским штабом, рассчитывая получить отклик и поддержку. Но он решил закончить. «Возможно, это к лучшему для него», — сказал Цветков.

По мнению биатлониста, у Шипулина открыта дорога к новым свершениям. Он пожелал экс-лидеру сборной России удачи, выразив надежду, что у него всё будет хорошо.

Напомним, последней гонкой Антона Шипулина стала Рождественская гонка в Гельзенкирхене. Максим Цветков, пропустив первые этапы Кубка мира, отобрался в команду через Ижевскую винтовку.