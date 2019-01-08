Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал высказывания норвежских лыжников в адрес россиян.

Напомним, сборная Норвегии комментировала действия российских лыжников после предпоследнего этапа «Тур де Ски» — классического масс-старта. Четыре лыжника увеличили темп в гонке, что повлекло отставание лидера команды — Сергея Устюгова. Мартин Йонсруд Сундбю пожалел Устюгова, который был вынужден работать в одиночку, Ханс Кристер Холунд назвал россиян «тупыми, как пробка», после чего извинился.

В комментарии «Советскому спорту» Бородавко рассказал, что в сборной России над этими словами только посмеялись, потому что «умный» Холунд по итогам «Тур де Ски» остался за пределами топ-10, а четыре русских лыжника оказались в первой восьмёрке. Тренер заключил, что россияне делали всё правильно, решая свои задачи, а командная тактика перед началом гонки даже не обсуждалась.

Напомним, ещё один тренер сборной Маркус Крамер, напротив, перед предпоследним этапом «Тур де Ски» анонсировал командную тактику.