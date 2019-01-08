Форвард «Катара» Самюэль Это’О рассказал, что после окончания игровой карьеры хотел бы стать тренером одного из европейских клубов.

В комметарии Sport.es он заявил, что после европейских побед в качестве футболиста, он хотел бы выигрывать в Европе, возглавляя один из футбольных клубов. По его мнению, многие африканские тренеры могли бы работать в европейских клубах, но темнокожим тренерам не доверяют, смотря на них как на людей второго сорта.

Напомним, камерунец Это’О выступал за ряд европейских топ-клубов, включая мадридский «Реал», «Барселону», «Интер», «Челси». Также с 2011 по 2013 год футболист играл в составе махачкалинского «Анжи», став лучшим игроком чемпионата России.

Это’О является чемпионом Италии и Испании, а в составе сборной Камеруна выиграл Олимпийские игры.