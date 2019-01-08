Телеведущая Ольга Бузова выразила желание стать талисманом хоккейной команды «Авангард».

Команда приняла участие во флэшмобе «Танцуй под Бузову», и ведущая оценила это в «Инстаграме». Она поблагодарила команду за поддержку и добавила, что готова стать талисманом омского клуба наравне с Ястребом — традиционным маскотом команды.

Омский «Авангард» идёт на втором месте Восточной конференции, уступая только екатеринбургскому «Автомобилисту». В активе клуба — 66 очков. В трёх матчах 2019 года омичи проиграли в овертайме «Ак Барсу», затем одержали победу над нижнекамским «Нефтехимиком» и разгромили московский «Спартак».

Завтра, 9 января, «Авангард» примет на своей площадке подмосковный «Витязь», а затем снова сыграет со «Спартаком».