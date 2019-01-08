Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил высказывания шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона о допинге в России.

В «Инстаграме» Губерниев призвал Самуэльссона прекратить смешить россиян, так как он не Петросян. В завершение Губерниев поклялся Степаненко и братьями Пономаренко.

Напомним, ранее экс-президент ВАДА Ричард Паунд назвал линчевателями тех, кто призывает как можно скорее наказать Россию за непредоставление доступа к московской антидопинговой лаборатории. Самуэльссона возмутили эти слова — он назвал комментарий оскорбительным.

Отметим, ранее шведский биатлонист был замечен в пропуске допинг-теста. Однако сам он не считает это значимым нарушением в сравнении с «государственной допинговой системой в России».