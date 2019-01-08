Первая ракетка России Дарья Касаткина завершила турнир в Сиднее, в первом круге уступив Александре Саснович из республики Беларусь. Игра закончилась со счётом 1:6, 4:6.

На победу белорусской теннисистке потребовался один час 14 минут. Касаткина реализовала два брейк-пойнта из трёх, один раз подала навылет и допустила четыре двойных ошибки. На счету Саснович — три эйса и пять реализованных брейков. Также она совершила четыре двойных ошибки.

В следующем круге белорусская спортсменка встретится с Присциллой Хон из Австралии.

Напомним, в предыдущем турнире Касаткина также завершила борьбу после первого круга — в Брисбене она уступила австралийке Кимберли Биррелл, 283-й ракетке мира, со счётом 7:5, 4:6, 6:7 (3:7).