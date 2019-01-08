Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон, ставший консультантом Уле-Гуннара Сульшера, выступил перед игроками с мотивационной речью.

Как сообщает The Sun, Фергюсон сказал футболистам, что верит в них и в то, что они снова могут сделать «Манчестер Юнайтед» доминирующим и успешным. Бывший тренер призвал игроков бороться друг за друг и осталвять все силы на поле. Он отметил, что клуб находится в хороших руках и в ближайшее время станет ещё сильнее.

По информации источника, футболисты прониклись словами Фергюсона и согласны, что впереди их ждут лучшие времена. Игроки не хотят подвести сэра Алекса и надеются выиграть трофеи для него и Уле-Гуннара Сульшера.

Напомним, главный тренер «Юнайтед» Жозе Моуринью был отправлен в отставку, и руководство клуба на один сезон назначило Сульшера — бывшего игрока «МЮ».