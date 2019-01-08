Лондонский «Челси» заинтересован в приобретении у мадридского «Реала» нападающего Карима Бензема.

По информации Mirror, английский клуб в зимнее трансферное окно планирует усилить атакующую линию, и скауты рекомендовали руководству купить француза Бензема, которым также интересуется парижский «ПСЖ». Помимо Бензема, «Челси» присматривается к Эдинсону Кавани и Гонсало Игуаину.

Бензема провёл в «Реале» 10 лет и завоевал 17 трофеев, включая три Лиги чемпионов. В текущем сезоне он забил семь голов и сделал две результативные передачи.

«Челси» идёт на четвёртом месте в Английской Премьер-лиге, после 21 тура набрав 44 очка. От лидирующего «Ливерпуля» лондонцы отстают на 10 баллов, от идущего третьим «Тоттенхэма» — на четыре.