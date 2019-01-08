Чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о четверных прыжках.

В интервью Goldenskate она заявила, что лутц был не первым квадом, который ей удалось приземлить. Раньше она исполняла на тренировках четверной тулуп, но перед стартом нового сезона поняла, что в данный момент лутц идёт лучше, поэтому его стоит попробовать на соревнованиях. Лутц стал выше, чем раньше, и тренерский штаб фигуристки решил, что это может сработать.

В данный момент Щербакова не тренирует четверной тулуп, но может возобновить работу над ним в конце сезона.

Напомним, Анна Щербакова стала победительницей взрослого чемпионата России, чисто исполнив четверной лутц в произвольной программе. Её следующий старт — первенство России, которое станет отбором на юниорский чемпионат мира.