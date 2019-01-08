Экс-тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может вернуться к работе.

По информации France Football, Венгера хотят видеть во главе национальной сборной Катара. Источник сообщает, что команда заинтересована в приглашении опытного специалиста, который достойно подготовит сборную к домашнему чемпионату мир 2022 года. 69-летнего Венгера рассматривают в качестве главного кандидата.

Напомним, последним местом работы Венгера стал лондонский «Арсенал»: в английском клубе он проработал с 1996 по 2018 год. Специалист покинул «Арсенал» после окончания сезона 2017/18 и до сих пор остаётся безработным. Под его руководством лондонский клуб трижды выиграл Английскую Премьер-лигу, а также несколько раз завоевал Кубок Англии и Суперкубок страны.