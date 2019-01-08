Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер пропустит домашний этап Кубка мира в Оберхофе, который будет проходить с 10 по 13 января.

В «Инстаграме» Дальмайер написала, что приняла такое решение после консультации с тренерским штабом. Вместо выступления на Кубке мира биатлонистка посвятит освободившееся время тренировкам и подготовке к чемпионату мира.

Напомним, в межсезонье немка испытывала проблемы со здоровьем и из-за этого пропустила два первых этапа Кубка мира в Поклюке и Хохфильцене. Она выступила в Нове-Место, заняв второе место в спринте и пятое — в гонке преследования. Затем Дальмайер отказалась от участия в масс-старте.

Состав сборной России на этап Кубка мира в Оберхофе уже объявлен: некоторые биатлонисты вошли в команду по итогам Ижевской винтовки.