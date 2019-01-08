Экс-теннисист Евгений Кафельников прокомментировал возможное возвращение Квинси Промеса из испанской «Севильи» в московский «Спартак».

Кафельников заявил, что не верит в возвращение, так как Промес является уважающим себя футболистом и не захочет пойти на понижение. По мнению Кафельникова, игрок добился в «Спартаке» максимума, и поэтому не вернётся в аренду в московский клуб.

Напомним, Промес перебрался в «Севилью» из «Спартака» в конце августа. За это время в составе новой команды голландец принял сыграл в 14 матчах испанского чемпиона и ни разу не смог отличиться за новый клуб.

Отметим, что Промес играл за «Спартак» в период с 2014 по 2018 год. В составе московского клуба он выиграл титул чемпиона России позапрошлого сезона.