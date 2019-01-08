Возглавляющий «Енисей» Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от заключительной части чемпионата России 2018/19.

В комментарии Sport24 тренер выделил двух главных претендентов на титул — «Зенит» и «Краснодар». Аленичев заявил, что в «Зенит» на победу в чемпионате брошены все силы, так как команда давно не брала титул.

Также специалисту импонирует философия игры «Краснодара» — для победы в чемпионате он порекомендовал владельцу клуба Сергею Галицкому приобрести одного-двух футболистов в зимнее трансферное окно.

Напомним, «Зенит» ушёл на новогодний перерыв лидером чемпионата России, набрав 34 очка в 17-ти турах. На втором месте, отставая только на одно очко, идёт «Краснодар», на третьем — московский ЦСКА с 30-ю очками.