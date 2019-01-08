Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов требует у болельщика кроссовки, которые тот пообещал подарить ему в случае победы над Конором Макгрегором.

Хабиб опубликовал в «Инстаграме» видео, где болельщик поклялся, что подарит Нурмагомедову кроссовки, если он «победит этого урода Конора». В подписи к публикации боец сказал, что ему нужны кроссовки, а также у него есть подарок для фаната.

Напомним, бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора состоялся в ночь с 6 на 7 октября. Россиянин победил удушающим приёмом в четвёртом раунде, а затем между командами спортсменов началась потасовка. По её итогам бойцам могут грозить санкции.

Президент UFC Дана Уайт считает, что между Хабибом и Конором должен состояться реванш.