Сайт норвежского телеканала TV2 опубликовал размер призовых, которые заработали лыжники на «Тур де Ски».

Занявший второе место в общем зачёте россиянин Сергей Устюгов заработал €44,5 тысяч — по ходу многодневки он четыре раза поднялся на подиум, одержав одну победу. Лидером по призовым стал победитель «Тура» Йоханнес Клэбо: его гонорар — €68,5 тысяч.

Финишировавшая второй Наталья Непряева получила больше Устюгова — €46 тысяч. Победительница «Тур де Ски» Ингвильд Остберг заработала €69,5 тысяч.

Напомним, супермногодневка «Тур де Ски» завершилась в воскресенье, 6 января. Она включала в себя семь различных этапов. Также на подиумы отдельных гонок несколько раз поднимались Анастасия Седова и Александр Большунов.