Аргентинский полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони досрочно вернулся в «Зенит» из аренды в итальянской «Атланте».

Об этом сообщает портал Ole. По информации источника, для оформления сделки «Зенит» заплатил «Атланте» более миллиона евро.

Напомним, переговоры о приобретении Ригони с «Зенитом» вёл аргентинский «Ривер Плейт». Действующий обладатель Кубка Либертадорес сделал предложение о покупке аргентинца, однако переговоры прошли неудачно.

Ригони в первом же матче Серии А сделал дубль в ворота «Ромы», но в следующих 17 встречах сыграть только 11 раз, из них 5 раз выходил в стартовом составе.

Также сообщалось, что лондонский «Челси» намерен приобрести у «Зенита» Леандро Паредеса, которого рассматривает в качестве замены Сеску Фабрегасу.