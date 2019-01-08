Футбольный тренер Жозе Моуринью готов снова возглавить мадридский «Реал». Португалец выставил президенту клуба Флорентино Пересу два условия.

По информации Mundo Deportivo, Моуринью требует приобретения центрального полузащитника и нападающего — в этом случае он готов вернуться на пост главного тренера «Реала».

Ранее СМИ сообщили, что «Реал» не заинтересован в возвращении Моуринью. После завершения сезона 2017/18 клуб покинул Зинедин Зидан, на смену которому пришёл Хулен Лопетеги. При Лопетеги команда демонстрировала неудовлетворительные результаты, и исполняющим обязанности был назначен тренер «Кастильи» Сантьяго Солари. Позже Солари утвердили главным тренером.

Напомним, Моуринью недавно был уволен из «Манчестер Юнайтед».