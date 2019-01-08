Тренер норвежской лыжницы Терезы Йохауг Пол Гуннар Миккельспласс рассказал о пропуске своей подопечной многодневки «Тур де Ски».

В комментарии Dagbladet специалист заявил, что принять решение было просто, так как впереди — долгий сезон. По мнению Миккельспласса, Йохауг подойдёт в отличной форме к чемпионату мира, если не сделает ничего неправильного, а участвовать в «Тур де Ски» было бы глупо.

Пока остальные лыжники выступали на многодневке, Йохауг отлично потренировалась. Тренер сказал, что важно копить силы во время сезона, а не только тратить.

В отсутствие Йохауг «Тур де Ски» выиграла другая норвежская лыжница — Ингвильд Флюгстад Остберг. Второе место заняла россиянка Наталья Непряева, третьей стала финка Криста Пармакоски.