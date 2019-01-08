Переход полузащитника Леандро Паредеса из «Зенита» в «Челси» почти состоялся.

Об этом сообщает издание Sky Sports. Помимо приобретения Паредеса, «Челси» также близок к покупке Николо Бареллы из «Кальяри». Сумма обоих трансферов пока не разглашается.

Отметим, что после одного из приобретений «Челси» сможет продать испанца Сеска Фабрегаса в «Монако»: в данный момент этот переход заморожен, пока Фабрегасу не найдена замена. Недавно Паредес рассказал, что «Зенит» отказался продавать его в «ПСЖ», а также заявлял о желании вернуться в «Бока Хуниорс».

«Челси» также заинтересован в приобретении у мадридского «Реала» нападающего Карима Бензема. Лондонская команда идёт на четвёртом месте в Английской Премьер-лиге, после 21 тура набрав 44 очка. От лидирующего «Ливерпуля» лондонцы отстают на 10 баллов, от идущего третьим «Тоттенхэма» — на четыре.