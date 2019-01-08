Российская биатлонистка Ульяна Кайшева не выступит на этапе Кубка IBU в Душники-Здруй (Польша).

Об этом в комментарии Rusbiathlon сообщил личный тренер спортсменки Михаил Ткаченко. По его словам, Кайшева долго болела и две недели не стояла на лыжах — поэтому после консультации с тренерским штабом сборной было принято решение пропустить этап Кубка IBU.

Кайшева поедет в Польшу, но вместо соревнований будет в течение недели тренироваться, после чего станет ясна её готовность к следующим стартам.

В текущем сезоне биатлонистка выступала на этапах Кубка мира, но не сумела показать достойных результатов. Окончательный состав сборной России на этап Кубка IBU уже известен: на старт выйдут Наталья Гербулова, Анастасия Морозова, Виктория Сливко, Ирина Казакевич, Кристина Ильченко и Тамара Воронина.