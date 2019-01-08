Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал об адаптации в команде нападающего Фёдора Смолова.

В комментарии «Матч ТВ» Сёмин заявил, что игроки не всегда способны быстро войти в командный ритм. Если такое происходит, футболисту нужно больше работать.

Сёмин также прокомментировал трансферную политику клуба во время зимнего трансферного окна. «Локомотив» не планирует возвращать в команду отданных в аренду игроков, а если те вернутся сами, клуб подыщет им новые варианты. Остальные футболисты продолжат играть в «Локомотиве». Также в команде присоединятся несколько молодых спортсменов.

Действующий чемпион России занимает в турнирной таблице Премьер-лиги пятое место, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.