В Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Автомобилистом» и петербургским СКА. Армейцы забросили в ворота хозяев шесть безответных шайб.

На четвёртой минуте счёт открыл Сергей Плотников, которому ассистировали Динар Хафизуллин и Виктор Тихонов. Вторую шайбу на 15-й минуте забросил Андрей Кузьменко с передачи Александра Барабанова. Во втором периоде отличился Никита Гусев — точные пасы отдали Давид Рунлдблад и Виктор Тихонов.

Итоговый счёт установился в третьем периоде. Через 52 секунды после стартовой сирены шайбу в ворота соперника отправил Наиль Якупов. Не прошло и минуты, когда Евгений Кетов забил пятый гол «Автомобилисту», а итоговый счёт установил Артём Земчёнок, которому ассистировали Якупов и Прохоркин.