Пока россияне празднуют Новый год и отдыхают на официальных каникулах, в футбольных клубах Российской Премьер-лиги начинается активность — открывается зимнее трансферное окно. Nevasport собрал главные трансферы клубов, лидирующих в чемпионате России.

«Зенит»

Эмилиано Ригони вернулся из аренды в «Аталанте«: в клубе эту информацию пока не подтвердили, но агент игрока заявил о возвращении. Закончился арендный срок в «Анжи» у Ивана Новосельцева — вторую часть сезона футболист проведёт в «Ростове». СМИ сообщили, что почти перебрался в «Челси» Леандро Паредес, а у Евгения Чернова закончился срок контрактного соглашения.

Также главный тренер Сергей Семак появился в «Инстаграме», зарегистрировав личный аккаунт.

«Краснодар»

Команда Сергея Галицкого приобрела очередного шведа — клуб пополнил 23-летний полузащитник Кристофер Ульссон, выступающий за национальную команду. Из аренды в «Спарте» вернулся Михайло Ристич. Клуб после окончания срока контракта покинули хавбеки Торнике Окриашавили и Анатолий Катрич, а Маурисио Перейра уйдёт из «Краснодара» через полгода по семейным обстоятельствам.

ЦСКА

Евгений Гинер не делал громких приобретений. Армейский клуб пополнил только один футболист — 18-летний малийский форвард Лассана Н’Диайе. Бывшие игроки ЦСКА братья Березуцкие прибыли в Нидерланды, где будут помогать Леониду Слуцкому в работе с «Витессом».

«Спартак»

Московский клуб приобрёл бразильского защитника Айртона Лукаса, но гораздо больше игроков покинули команду. Расторг контракт со «Спартаком» Александр Самедов — вероятно, он продолжит карьеру в самарских «Крыльях Советов». Тренер Олег Кононов объяснил, что в другой команде футболист сможет получать больше игрового времени и выходить на поле в основе.

Из «Спартака» ушли Роман Ерёменко, Ивелин Попов и Марко Петкович. В Самару также отправится Артём Тимофеев (аренда) и, возможно, Жано Ананидзе. Владислав Пантелеев переехал в казанский «Рубин».

Вскоре из аренды в «Ростове» вернётся полузащитник Аяз Гулиев, а молодые Наиль Умяров и Максим Глушенков из «Чертаново» вошли в главную команду «Спартака» и поедут со основой на сборы.

«Локомотив»

Главной новостью стали не трансферы, а изменения в составе руководства. Клуб официально подтвердил отставку с поста гендиректора Ильи Геркуса, которого заменил Василий Кикнадзе. Также «Локомотив» покинул спортивный директор Эрик Штоффельсхаус: он, вероятно, продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Контракт с клубом продлил полузащитник Игорь Денисов — чтобы остаться в «Локомотиве», он согласился на понижение зарплаты.

Набрав 34 очка в 17-ти матчах, турнирную таблицу возглавляет «Зенит». «Краснодар» отстаёт на одно очко, ЦСКА — на четыре. По 28 очков набрали идущие на четвёртом-пятом местах «Спартак» и «Локомотив» — красно-белые располагаются выше по дополнительным показателям.

В зоне вылета находятся «Анжи» и «Енисей» с 15 и 10 баллами соответственно.

Чемпионат России возобновится в марте 2019 года. Ранее несколько клубов Российской Премьер-лиги — «Зенит», «Локомотив», «Спартак» и «Ростов» — встретятся между собой на турнире «Кубок Матч Премьер».