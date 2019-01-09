Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков оценил выступление российских спортсменов на супермногодневке «Тур де Ски».

В комментарии «Известиям» Легков выделил занявшего второе место Сергея Устюгова: по его мнению, хорошо выступить на «Тур де Ски» ему помог пропуск начала сезона. Легков заявил, что Устюгов оправдал самые смелые надежды своих тренеров, которые ставили задачей попадание в топ-5. Экс-лыжник надеется, что Устюгов подойдёт к чемпионату мира в самой боевой форме.

Легков призвал болельщиков верить в первые места сборной России. Он уверен, что лыжники могут обгонять иностранных соперников и готовы к крупным победам.

Напомним, помимо Сергея Устюгова, на подиум «Тур де Ски» попала Наталья Непряева, заняв второе место.