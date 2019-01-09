Российская теннисистка Вера Звонарёва потерпела поражение на старте квалификации Australian Open.

Звонарёва уступила Астре Шарсе из Австралии, которая в рейтинге WTA занимает 230-е место. Матч завершился со счётом 3:6, 2:6, для победы Шарме потребовалось чуть больше часа.

Россиянка реализовала один брейк-пойнт из трёх, допустила три двойные ошибки и ни разу не подала навылет. На счету её соперницы — четыре успешных брейк-пойнта, пять эйсов и только одна двойная ошибка.

В следующем матче Астра Шарма встретится с победительницей матча между россиянкой Варваров Флинк и итальянкой Анастасией Гримальской.

Напомним, ранее Звонарёва дошла до четвертьфинала турнира в Шэньчжэне, но отказалась доигрывать матч против американки Элисон Риске.