Первый месяц года богат на соревнования в зимних видах спорта и не только. Минск примет чемпионат Европы по фигурному катанию, в разгаре этапы Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону. Даже футболисты сыграют межсезонный турнир в Катаре. Nevasport собрал топ спортивных событий января, которые нельзя пропустить.

Чемпионат Европы по фигурному катанию

21-27 января, Минск

Российские фигуристы попробуют завоевать все золотые медали европейского турнира, хотя это будет очень непросто. Поражение почти не угрожает России только в женском одиночном катании, но победить в других видах будет сложнее. Чемпионат Европы станет последним турниром для шестикратного европейского победителя Хавьера Фернандеса из Испании, Евгения Тарасова и Владимир Морозов уже проиграли французам в финале Гран-при, а в танцах будет крайне сложно сместить с первой ступени Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона.

Россию представят Станислава Константинова, Алина Загитова и Софья Самодурова; Максим Ковтун, Михаил Коляда и Александр Самарин; Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин; Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин и Софья Евдокимова/Егор Базин. Изначально в состав были включены Наталья Забияко и Александр Энберт, занявшие второе место на чемпионате России, но они пропустят турнир из-за травмы.

Кубок Матч Премьер

21-28 января, Доха

В разгар межсезонных сборов на соревновательные поля выйдут футболисты ведущих российских клубов. Турнир «Кубок Матч Премьер», который будет проходить в Катаре, организовал телеканал «Матч ТВ». В матчах примут участие «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Ростов». «Краснодар» и ЦСКА отказались принять участие в турнире, так как расписание Кубка не совпадает с предсезонными планами команд.

Этапы Кубка мира по биатлону

10-13 января (Оберхоф), 16-20 января (Рупольдинг), 24-27 января (Антхольц)

Традиционная связка Оберхоф-Рупольдинг-Антхольц почти всегда предваряет чемпионат мира. В 2019 году между этими этапами и главным стартом пройдут заокеанские этапы в Кэнморе и Солт-Лейк-Сити, но их пропустит большинство мировых лидеров. Поэтому именно Оберхоф, Рупольдинг и Антхольц станут репетицией перед чемпионатом мира, который пройдёт в шведском Эстерсунде.

Состав сборной России тщательно укомплектован по итогам первых кубковых этапов и «Ижевской винтовки». Рейтинг СБР возглавляют Александр Логинов и Ирина Старых.

Этапы Кубка мира по лыжным гонкам

12-13 января (Дрезден), 19-20 января (Отепяя), 26-27 января (Ульрисехамн)

Лыжники находятся в аналогичной ситуации, но календарь миловал их от поездки в Канаду и США — этап Кубка мира перед стартом чемпионата мира пройдёт в Италии. Дрезден станет проходным этапом после «Тур де Ски»: в программе — только спринты, участники «Тур де Ски» традиционно воздерживаются от поездки на ближайшие соревнования.

В Отепяя сборная России проведёт отбор на классическую «разделку», а в Ульрисехамне состоятся вторые в сезоне эстафеты, где команды в последний раз перед чемпионатом мира смогут проверить кандидатуры и расстановку.