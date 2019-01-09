Представители Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) не обсуждают возможный недопуск сборной России на предстоящий чемпионат мира, который будет проходить в австрийском Зеефельде.

Менеджер FIS Йенни Видеке сообщила, что на данный момент вопрос об исключении россиян не поднимался.

Напомним, в случае, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) снова признают несоответствующим кодексу ВАДА, российские спортсмены будут лишены права выступать на международных соревнованиях.

Член FIS Эрик Росте, также возглавляющий норвежскую федерацию лыжных видов спорта, выразил мнение, что отстранять всю команду в любом случае будет неправильно. Специалист уверен, что чистые спортсмены, которые соревнуются на данный момент, не имеют отношения к проблемам с базами данных Московской антидопинговой лаборатории.

Напомним, о решении ВАДА станет известно после 14-15 января.