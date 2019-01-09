Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась впечатлением от выступления российских спортсменок на многодневке «Тур де Ски».

Вяльбе призналась, что осталась очень довольна результатами, которые показали россйские лыжницы. Специалист отметила, что женская команда давно не добивалась международных успехов, но в этот раз спортсменкам удалось оправдать возложенные на них ожидания.

Также Вяльбе добавила, что команде не стоит расслабляться, так как сезон в самом разгаре и главные старты ещё впереди.

Напомним, россиянка Наталья Непряева заняла второе место на «Тур де Ски». Кроме того, в десятку сильнейших вошли ещё три российских спортсменки: Анастасия Седова, Юлия Белорукова и Мария Истомина.