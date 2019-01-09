Петербургский «Зенит» 9 января примет загребскую «Цедевиту» в матче Еврокубка.

Игра станет первым домашним матчем для нового наставника команды Жоана Плазы, который занял пост после отставки Василия Карасёва. «Зенит» и «Цедевита» встретятся между собой впервые в истории.

В последнем матче «Зенит» одержал победу над «Пармой» в чемпионате России со счётом 107:78. Хорватские соперники переиграли «Мега Бемакс».

Йоан Плаза ранее заявил, что на стадии Топ-16 команде необходимо одержать как минимум четыре победы в шести матчах. Пять победных игр специалист сочтёт великолепным результатом. Плаза призвал игроков в матче с «Цедевитой» показать максимальную концентрацию в защите и не быть пассивными. По его словам, «Зениту» нужно действовать так, как во время тренировок.

Игра стартует в 20:00 по московскому времени.