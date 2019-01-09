После чемпионата России по фигурному катанию, который состоялся в декабре в Саранске, российские спортсмены начали готовиться к главным стартам. Впереди чемпионаты Европы и мира, а также юниорское мировое первенство. Фигуристы не только проводят активную подготовку к соревнованиям, но и разучивают новые элементы.

Алина Загитова, четверной флип

В конце декабря один из тренеров группы Этери Тутберидзе — Сергей Розанов — порадовал болельщиков видеозаписью, на которой Загитова разучивает четверной прыжок. Алина учится прыгать флип, но пока пробует делать элемент только с помощью специальной «удочки». Однако можно предположить, что в межсезонье после главных стартов фигуристка сможет уделять отработке прыжка больше времени.

Александра Трусова, четверной флип

Александра Трусова, которая тренируется в одной группе с Загитовой, также осваивает четверной флип. Спортсменка уже добилась серьёзных успехов в изучении прыжка: Сергей Розанов выложил видео, на котором фигуристка уверенно призмеляет флип без «удочки» и каких-либо вспомогательных приспособлений. Напомним, в арсенале Трусовой уже есть четверные лутц, тулуп и сальхов.

Софья Самодурова, каскад тройной лутц-тройной риттбергер

Петербургская фигуристка Софья Самодурова, тренирующаяся под руководством Алексея Мишина, на тренировке исполнила каскад из двух тройных прыжков — лутца и риттбергера. Данный каскад является одним из самых сложных в фигурном катании — его прыгают лишь некоторые девушки, в числе которых Алина Загитова. Даже мужчины не включают этот каскад в свои соревновательные программы — лутц-риттбергер можно увидеть только в исполнении корейца Чжун Хван Ча и американца Алексея Красножона.

Анастасия Гулякова, тройной аксель

Ещё одна подопечная Алексея Мишина — Анастасия Гулякова — теперь может похвастаться успешным исполнением тройного акселя. Пока что фигуристка делает прыжок только на тренировках, но, скорее всего, уже в следующем сезоне можно будет увидеть его и на соревновательном льду. Напомним, в текущем сезоне Гулякова выиграла этап Кубка Санкт-Петербурга и этап Кубка России без исполнения тройного акселя

Александр Самарин, четверной флип

За изучение новых элементов взялись не только девушки: воспитанник московского ЦСКА Александр Самарин, тренирующийся в группе Светланы Соколовской, активно работает над исполнением четверного флипа. Видео с тренировки появилось в «Инстаграме». «Стараемся не отставать от наших девушек», — гласит подпись под публикацией.

Софья Акатьева, тройной лутц-тройной риттбергер

Ещё одна ученица Этери Тутберидзе — Софья Акатьева — разучила сложный каскад из тройных лутца и риттбергера. Фигуристка старается не отставать от своих подруг по команде, хотя в силу юного возраста ещё не выступает даже на юниорских стартах.

Видеозапись с исполнением каскада опубликовал в «Инстаграме» тренер Сергей Розанов.



Даниил Самсонов, четверные лутц и тулуп

Даниил Самсонов также работает под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристу всего 13 лет, он ещё не выступает в юниорах, однако уже показывает впечатляющие результаты. В частности, в этом году он продемонстрировал исполнение двух четверных прыжков — лутца и тулупа. Также спортсмен добавляет к прыжку каскад из тройных прыжков, один из которых — риттбергер.

Владение элементами «ультра-си» станет для Даниила хорошим заделом для выхода на юниорский уровень.