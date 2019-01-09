Норвежское издание Dagbladet выступило с бездоказательными обвинениями в адрес российской лыжницы Анастасии Седовой, которая проживает в закрытом городе Сарове.

По мнению журналистов, Седова может скрываться от допинг-офицеров, так как им запрещён въезд в город. Ранее спортсменка рассказывала, что в положенное время выезжает за черту города и примерно час ожидает представителей ВАДА на заправке.

Саров сравнивается с тексте с «закрытым городом Саранском», где скрываются от ВАДА российские ходоки, которые принимают допинг. Но журналисты допустили фактическую ошибку — Саранск не является закрытым городом.

31 декабря норвежские СМИ уже обвинили российских лыжников в употреблении допинга.

Напомним, Анастасия Седова по итогам «Тур де Ски» заняла четвёртое место, несколько раз отметившись на пьедестале почёта промежуточных гонок.