Волейбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга примет ярославский «Ярославич». Игра будет проходить в рамках тринадцатого тура Суперлиги чемпионата России на площадке Академии волейбола Платонова. Матч состоится сегодня, 9 января, начало запланировано на 20:00.

В текущем первенстве клуб из Санкт-Петербурга занимает пятое место в турнирной таблице Суперлиги, имея в своем активе 8 побед в 12 встречах. Команда набрала 24 очка, в то время как «Ярославич» с 3 очками замыкает таблицу.

Сегодняшние соперники встречались в матче первого тура текущего чемпионата, проходившем в октябре 2018 года Ярославле, и победу со счетом 3:0 одержала петербургская команда.

В прошлом сезоне команды дважды встречались между собой, оба раза победа осталась за «Зенитом».