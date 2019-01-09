В четверг, 10 января, в немецком Оберхофе стартует четвёртый этап Кубка мира по биатлону.

Первой гонкой станет женский спринт, который стартует в 16:30 по московскому времени. В пятницу, 11 января, спринтерскую гонку пробегут мужчины. Длина дистанции — 7,5 и 10 километров соответственно, предусмотрены две стрельбы из положения лёжа и стоя. За каждый промах спортсмен отправляется на штрафной круг длиной 150 метров.

12 января по итогам спринтов состоятся гонки преследования. В пасьют отбираются 60 лучших биатлонистов, финишировавших в спринте. В гонке преследования спортсмены проходят четыре огневых рубежа, промахи также караются штрафными кругами.

Этап завершится 13 января эстафетными гонками 4*6 и 4*7,5 километра. На каждом огневом рубеже биатлонист имеет право использовать три дополнительных патрона. В случае неудачи спортсмен отправляется на штрафной круг.

Состав сборной России был объявлен после завершения гонок на «Ижевской винтовке».