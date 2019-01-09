Работавший в тренерском штабе юношеской сборной России Денис Бушуев покинул свой пост из-за разногласий с главным тренером команды Александром Кержаковым.

В комментарии Чемпионату Бушуев заявил, что у них с Кержаковым возникли недопонимания по поводу совместной работы.

Кержаков прокомментировал информацию изданию Sport24. Он сказал, что личных конфликтов между ним и Бушуевым не было — исключительно рабочие моменты. Кержаков принимал решения по формированию тренерского штаба, и Бушуев принял решение уйти. Специалисты пожелали друг другу удачи и расстались без скандалов.

Пока неизвестно, кто заменит Дениса Бушуева. Когда Кержаков определится с кандидатурой, он сперва уведомит РФС, а затем решение будет обнародовано публично.