Генеральный директор St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев рассказал, кто сыграет на турнире.

На пресс-конференции Медведев заявил, что состав будет звёздным: приедут три теннисистки из первой десятки рейтинга WTA. Защищать титул будет действующая победительница Петра Квитова из Чехии, также выступят представительница Нидерландов Кики Бертенс и первая ракетка России Дарья Касаткина.

«Мармеладинкой» турнира Медведев назвал самую известную российскую теннисистку Марию Шарапову, которая сыграет в Санкт-Петербурге, несмотря на травму. Также на корты выйдут Анастасия Павлюченкова и Кристина Младенович.

Прошлогодний розыгрыш St. Petersburg Ladies Trophy признали лучшим турниром WTA в сезоне по мнению игроков.