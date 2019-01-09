Бывший капитан футбольного клуба «Барселона» Андрес Иньеста, на данный момент выступающий за японский «Виссел Кобе», прокомментировал информацию о возможном возвращении бразильца Неймара в состав каталонской команды.

Иньеста заявил, что не может представить возвращение Неймара в «Барселону», однако признаёт, что любая команда хотела бы усилиться таким игроком. Испанский полузащитник добавил, что Неймар является одним из лучших футболистов в мире.

Напомним, на данный момент бразилец выступает в составе французского «Пари Сен-Жермен». Как сообщают СМИ, игрок очень заинтересован в возвращении в «Барселону» и постоянно звонит руководству команды с просьбой о трансфере.

Также ранее сообщалось, что для перехода в «Барселону» спортсмен должен будет выполнить три условия, которые поставило перед ним руководство каталонского клуба. Одно из требований заключается в том, чтобы Неймар публично признал, что чувствует себя несчастным, играя за «ПСЖ».