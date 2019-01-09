Российский нападающий хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин перечислил 4 миллиона рублей на помощь пострадавшим в трагедии в Магнитогорске.

Как сообщает официальный сайт магнитогорского хоккейного клуба «Металлург», Малкин перевёл денежные средства на официальный счёт «Кредит Урал Банка», который предназначен специально для сбора пожертвований пострадавшим.

Также сайт «Металлурга» информирует, что игроки «Питтсбург Пингвинз» проводят отдельный сбор денег, которые будут направлены на соответствующий счёт. Руководители «Металлурга», а также игроки и тренерский штаб команды в ближайшие дни завершат сбор средств и адресно направят их пострадавшим.

Напомним, 31 декабря 2018 года в жилом доме Магнитогорска произошёл взрыв бытового газа, в результате чего погибли 39 человек.