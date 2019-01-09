Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала шуточное видео на тему окончания новогодних праздников.

В официальном «Инстаграме» сборной появилась видеозапись с фрагментами интервью нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы. «То чувство, когда праздничные выходные так быстро пролетели», — гласит подпись к публикаци. «До конца не могу поверить, что это произошло. Нахожусь в небольшом шоке», — говорит Дзюба на видео.

Напомним, Артём Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. Когда команду возглавлял итальянский специалист Роберто Манчини, игрок был отправлен в арену в тульский «Арсенал». На данный момент форвард, как и остальные игроки «Зенита», находится в отпуске. Команда будет отдыхать до середины января, затем игроки пройдут медицинский осмотр. После этого сине-бело-голубые отправятся на тренировочный сбор.