Генеральный директор теннисного турнира WTA в Санкт-Петербурге Александр Медведев сообщил, что на футбольном стадионе «Газпром-Арена» будет проведён теннисный матч.

По словам Медведева, матч будет выставочным, однако точную дату назвать пока нельзя. Специалист отметил, что изначально хотели провести поединок в ноябре, но это оказалось невозможно из-за того, что в это время проходит футбольный сезон.

Медведев добавил, что считает хорошей идеей проведение выставочного матча при 70 тысячах зрителей. «Мы над этим думаем и обязательно проведем его», — заверил специалист.

Напомним, в декабре на «Газпром-Арене» состоялись два хоккейных матча: армейское дерби СКА — ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ и игра на Кубок Первого канала между сборными России и Финляндии.

Также ранее сообщалось, что стадион может принять баскетбольные матчи и боксёрские поединки.