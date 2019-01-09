Открылось трансферное окно, и петербургский «Зенит» традиционно стал одним из его главных ньюсмейкеров. Nevasport собрал главные трансферные слухи, связанные с сине-бело-голубыми.

В первый день нового года стало известно, что аргентинский «Ривер Плейт» захотел вернуть на родину Матиаса Краневиттера и Эмилиано Ригони, а также Себастьяна Дриусси, вероятность перехода которого оценивалась значительно ниже. Однако позже сообщалось, что переговоры по Ригони с обладателем Кубка Либертадорес-2018 провалились, и Эмилиано в скором времени вернется в «Зенит».

Через два дня одно из российских СМИ сообщило, что итальянская «Сампдория» требует за бельгийского полузащитника Денниса Прата 20 миллионов евро, когда как команда Сергея Семака готова отдать за игрока 16 миллионов. Чуть позже в этот же день пришла весть об интересе сине-бело-голубых в норвежском полузащитнике «Сент-Этьена» Уле Сельнесе, которого оценивают в 8 миллионов.

На следующий день, 4 января, стало известно, что «Зениту» понадобился защитник «Фейеноорда» Джерри Сен-Жюст, который стоит 5 миллионов евро и в настоящий момент восстанавливается после травмы. Вечером того же дня пришла логичная весть, что российский защитник Иван Новосельцев покинет Петербург. Правда, он снова отправится в аренду, в этот раз Иван поедет уже в знакомый ему Ростов до конца нынешнего сезона.

В Рождество волшебные новости пришли для Леандро Паредеса. Аргентинец, который уже мечтает хоть куда-нибудь убежать из Петербурга, может перейти в «Челси». На следующий день Sky Sports сообщил, что трансфер почти состоялся.

9 января болельщикам сине-бело-голубых снова есть, что обсуждать: их команда спорит с «Ювентусом» за переход бразильского левого защитника «Атлетико Паранаэнсе» Ренана Лоди. Но СМИ сообщают, что для «Зенита» футболист – далеко не приоритетная цель.