Российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, выступающие в парном катании, заменят Наталью Забияко и Александра Энберта на чемпионате Европы.

Павлюченко и Ходыкин были внесены в официальный список участников чемпионата, опубликованный на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Напомним, ранее стало известно, что Забияко и Энберт пропустят турнир из-за состояния здоровья партнёра. В ближайшее время спортсмен будет проходить дополнительное медицинское обследование, в результате которого для него определят программу лечения и реабилитации.

Тренер Нина Мозер, под руководством которой работают спортсмены, сообщила, что если всё будет хорошо, то пара сможет выступить на чемпионате мира в Японии.

Напомним, чемпионат Европы будет проходить в Минске в период с 21 по 27 января.