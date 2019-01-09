Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о визите представителей ВАДА в Москву.

Напомним, техническая группа ВАДА прибывает в Россию сегодня, 9 января. Ганус отметил, что это последний приезд ВАДА в Москву, и он должен завершиться успешно. Специалист выразил надежду, что Московской лаборатории удастся без проблем передать все необходимые данные. «Искренне надеюсь, что все задачи рабочей группы ВАДА будут успешно выполнены», — сказал Ганус в интервью «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что на кон поставлен весь российский спорт. Также Ганус рассказал, что комиссия ВАДА пробудет в Москве до 11 января, затем начнёт работу Комитет по соответствию. В течение двух дней будет рассматриваться вопрос соответствия РУСАДА, об окончательном решении ВАДА станет известно после 15 января. В случае, если РУСАДА будет вновь лишено своего статуса, российские спортсмены не смогут принимать участие в международных соревнованиях.