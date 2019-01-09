Стал известен состав женской сборной России по биатлону на спринтерскую гонку, которая состоится в немецком Оберхофе в рамках четвёртого этапа Кубка мира.

Женскую команду будут представлять шесть спортсменок: Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Светлана Миронова и Валерия Васнецова.

Напомним, также в Оберхоф с командой приехала Лариса Куклина, однако биатлонистка не будет принимать участие в спринте.

Гонка состоится в четверг, 10 января, начало запланировано в 16:30 по московскому времени. У мужчин спринт будет проходить 11 января. Также в рамках этапа Кубка мира состоятся гонки преследования и эстафеты.

Состав сборной России тщательно укомплектован по итогам первых кубковых этапов и «Ижевской винтовки». Рейтинг СБР возглавляют Александр Логинов и Ирина Старых.