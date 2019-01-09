Стала известна сумма, которую московский «Спартак» заплатил «Ростову» за полузащитника Аяза Гулиева.

По информации «Чемпионата», стоимость перехода футболиста составила 1,04 миллиона евро.

Ранее стало известно, что полузащитник Аяз Гулиев перешел из «Ростова» в московский «Спартак». «Спартак» и «Ростов» согласовали условия перехода полузащитника в московский клуб и заключили трансферное соглашение на постоянной основе, а футболист подписал со «Спартаком» долгосрочный контракт.

Также стало известно, что Гулиев прибыл в расположение московского «Спартака» в ОАЭ, где проведет с московской командой учебно-тренировочный сбор.

В нынешнем сезоне Аяз Гулиев сыграл за «Ростов» 15 встреч, в которых забил один мяч и отдал четыре результативные передачи.